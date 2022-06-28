اقتصاد

“بن إسماعيل”: إذا لم أستطع العمل خلال هذه المدة سأقدم إستقالتي.. وهذه التفاصيل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحدث المدير العام المؤقت لشركة العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى قائلاً: سأعمل على أمرين رئيسيين وهما: إنهاء الوحدات الخارجة عن الخدمة، ومشكلة الأبراج، وذلك خلال جدول وضعته لنفسي مدته 30 يوم، وإذا لم أستطيع العمل من الممكن أن أترك هذا المنصب .

وأضاف بالقول: يجب التكاثف والعدل بتوزيع الأحمال وسنحاول العمل على ذلك ، وسأعمل بالعديد من الطرق وإذا لم نستطع سننسحب ، وأنا أحاول أن أعمل على شئ يخص ملف للكهرباء ولبلادي أيضاً، وإذا يوجد تحسن في ذلك فعملنا حدود جهدنا وإذا لم يحدث سنسلم هذا المهام .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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