“بن إسماعيل” : بالنسبة للكهرباء وتوليده في ليبيا كدولة منتجة للغاز والبترول لا يكلف شيء

تحدث المدير العام المؤقت لشركة العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى قائلاً: بالنسبة للكهرباء وتوليده في ليبيا كدولة منتجة للغاز وبترول لا يكلف شئ ، فدولة تشتري الغاز من مؤسسة النفط ويجب أن تبيعه للمواطن بسعر أقل ولا يكلف شئ.

مضيفاً: لدينا مشكلة في الوقود لأننا نستوردها لأن ليس لدينا مصافي لوقود الديزل ، ومشكلتنا في توليد الكهرباء بالديزل وتعتبر المسألة الأخطر على الدولة الليبية ، والغاز يكلف في سعر الإنتاج فقط، لأن دولة إيطاليا تشتري الغاز وفق إتفاقيات مبرمة.

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