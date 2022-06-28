اقتصاد

“بن إسماعيل” : بالنسبة للكهرباء وتوليده في ليبيا كدولة منتجة للغاز والبترول لا يكلف شيء

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحدث المدير العام المؤقت لشركة العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى قائلاً: بالنسبة للكهرباء وتوليده في ليبيا كدولة منتجة للغاز وبترول لا يكلف شئ ، فدولة تشتري الغاز من مؤسسة النفط ويجب أن تبيعه للمواطن بسعر أقل ولا يكلف شئ.

مضيفاً: لدينا مشكلة في الوقود لأننا نستوردها لأن ليس لدينا مصافي لوقود الديزل ، ومشكلتنا في توليد الكهرباء بالديزل وتعتبر المسألة الأخطر على الدولة الليبية ، والغاز يكلف في سعر الإنتاج فقط، لأن دولة إيطاليا تشتري الغاز وفق إتفاقيات مبرمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك