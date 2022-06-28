ارتفاع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 28 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8082 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0904 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9049 دينار، والدولار الكندي 3.7453 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2898 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.281 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3091 دينار، والدينار التونسي 1.5615 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4791 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022: