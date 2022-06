أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في حكومة الوحدة الوطنية، أنّ المخزون من مادة الدقيق كافٍ، ولا توجد أي مخاوف من توفيره للمخابز بالسعر المعتمد من الوزارة، وأنه يتابع الأمر مع الإدارات المختصة بشكل مستمر.

تصريحات الحويج جاءت خلال اجتماعه، مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب، واختيار كفاءات إدارية لإدارته وإعداد الهيكل التنظيمي الذي يحقق أهدافه.

من جانبه، قال رئيس نقابة المخابز في الجنوب ناجي الصغير إنّ هناك مشكلة في توفير الوقود، حيث أنّ المخصص للمخابز من الدولة 1000 لتر لمدة شهر كامل وهو يكفي لـ 10 أيام فقط.

وأضاف الصغير في تصريح صحفي أنّ سعر قنطار الدقيق قد وصل خلال اليومين الماضيين إلى 310 دينار للقنطار الواحد وأن رغيف الخبز يباع بـ 3 أرغفة بدينار وهناك مواطنون اليوم لا يمتلكون ثمن رغيف الخبز مع الوضع الاقتصادي السيء.

وكان مدير التخطيط في هيئة إنتاج الحبوب أحمد السنوسي التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أكد، في تصريح لصحيفة العربي، أنّ إنتاج القمح في ليبيا صفر بينما لن يتعدى إنتاج الشعير لهذا العام 120 ألف طن فقط في أحسن الحالات.

وفي سياق متصل قال رئيس جمعية فزان للحبوب عثمان الطاهر، إن جميع مزارع القطاع الخاص للحبوب تحولت إلى مزارع للمواشي بسبب الجفاف.

The post خلافا لتصريحات نقابة الخبازين.. «الحويج»: الدقيق متوفر بسعر الوزارة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا