“الحاسي” يعقد اجتماعًا لمراجعة ودراسة التقرير السنوي للهيئة لسنة 2021م

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُنبثقة عن مجلس النواب “عبد السلام الحاسي” اجتماعًا مع مدير عام إدارة الرقابة على الوزارات ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات ، ومدير مكتب التخطيط والمتابعة ، ومدير الإدارة الفرعية للرقابة على مجلس الوزراء .

وتناول الاجتماع مراجعة ودراسة التقرير السنوي للهيئة لسنة 2021م ، ومدى قيام اللجان المكلفة بإعداد التقارير حول بعض الجهات ، والمراحل التي وصلت إليها لجنة التقرير السنوي في إعداد التقرير .

وأكد الحاسي على ضرورة السرعة في إنجاز اللجان لأعمالها ، وأن تكون مستوفية وتشمل أهم القضايا التي يمكن الاستفادة منها في التقرير السنوي للهيئة .

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