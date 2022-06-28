“تنتوش” يعقد اجتماعًا لمتابعة المصروفات الفعلية للمؤسسة الوطنية للنفط

اجتمع رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب عمر تنتوش، مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2021، بشأن متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بحضور وزارتي التخطيط والمالية، وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

تم خلال الاجتماع متابعة المصروفات الفعلية للمؤسسة، ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين، وتسوية الالتزامات القائمة عليها، وتنفيذ الخطة التطويرية.

وفي الختام تم الاتفاق، على إصدار تفويض نصف سنوي، للخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط، خلال الأسبوع القادم.

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