جلوبال بلاتس: صادرات النفط تقترب من التوقف والوضع خطير للغاية

ذكرت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية اليوم إن إنتاج النفط الخام الليبي أقل بكثير من طاقته الحالية البالغة 1.2 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الأخيرة .
وبحسب جلوبال بلاتس إن ليبيا شهدت انخفاضًا في إنتاجها إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا عند 770 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو وفقًا لأحدث استطلاع بلاتس .
ووفقا للوكالة تتوقع شركة بلاتس أناليتيكس أن يبلغ متوسط إمدادات النفط الليبي 600 ألف برميل في اليوم في يونيو ، أي ما يقرب من الإنتاج الجزئي في حقلي الشرارة والواحة .
وأشارت الوكالة إلى أن لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في 19 يونيو ، والآمال منخفضة في إحراز تقدم بين الحكومتين المتنافستين في جولة الأسبوع المقبل .
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