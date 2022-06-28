خاص.. عميد بلدية الزاوية: نسعى لممارسة التجاري الوطني عمله على أوسع نطاق

صرح عميد بلدية الزاوية “جمال بحر” خلال احتفالية افتتاح فرع مصرف التجاري الوطني بمدينة الزاوية بوكالة صندوق التقاعد الاستثماري الزاوية قائلاً: نحن اليوم في وكالة التقاعد التابعة للمصرف التجاري؛ حيث أصبح المصرف التجاري حقيقةً لهُ حركيّة واضحة لِلعيان، وكذلك يُعيد نشاطه الكبير المربوط بعقود من الزمن داخل هذه المدينة.

وأضاف بالقول: هذا المصرف علامته مشهود لها داخل مدينة الزاوية، وهي إحدى أكبر المدن الليبية وبالتالي نحن اليوم سعداء جداً أن يكون هذا المصرف قد أعاد نفوذه وقوته العمليّة المصرفيّة والماليّة؛ وخاصةً بتحديث المنظومات التي أصبحت شاهد عيان في التعامل اليومي والتعامل مع البائع الصغير في كل الاتجاهات، ونسعى إلى أن يُمارس المصرف عمله على أوسع نطاق في نشاطاته المستقبلية في السنوات القادمة.

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