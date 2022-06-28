عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، وذلك لمناقشة الأهمية الحاسمة في إعادة إنتاج النفط الليبي.

حيث أكد السفير الأمريكي أن الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط، لافتا إلى ضرورة استئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة للعمل.

وأشار “ريتشارد” إلى أنه ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار وتآكل البنية التحتية النفطية، لا يوجد عُذر لمن يزعمون أنّ قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي.

The post خلال لقاءه بــصنع الله.. السفير الأمريكي يؤكد على ضرورة استئناف إنتاج النفط appeared first on قناة تبادل.

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