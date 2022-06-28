نورلاند: نُثني على مشاركة رئيس الوزراء في آلية “مستفيد” لإدارة الموارد المالية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء المبعوث الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

وقد ثمّن السفير الأمريكي من جهته “التعاون” الحاصل من قبل حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بإجراءات الإفصاح المالي، والشفافية، وتطوير الحكومة لآليات إدارة الموارد المالية.

وتطرّق اللقاء لمناقشة التعاون الممكن مع الجانب الأمريكي في مجالات الطاقة والكهرباء والاستفادة من الشركات الأمريكية في هذا الجانب.

كما حثّ “الدبيبة” المبعوث الأمريكي على إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس أسوة بباقي السفارات التي رجعت إلى ليبيا منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية.

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