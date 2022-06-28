تراجع صادرات ليبيا من النفط إلى (500) ألف برميل يوميا

طرابلس 28 يونيو 2022 (وال) -تراجعت صادرات ليبيا من النفط إلى (500) ألف برميل، صباح اليوم الثلاثاء، من (1.260) مليون برميل يوميا في شهر مارس الماضي، وذلك نتيجة إغلاقات جديدة لميناءي السدرة ورأس لأنوف

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الاثنين: “إننا ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال (72) الساعة القادمة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت”.

ودعا صنع الله “جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، ونحث على التمسك بسيادة ليبيا”.

والقوة القاهرة بند قانوني في مبيعات النفط، يعفي البائع من المسؤولية في ظروف تقع خارج نطاق سيطرته.

يذكرأن إيرادات ليبيا من صادرات النفط والغاز، بلغت نحو (21.5) مليار دولار خلال عام 2021، مسجلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات، وتمثل صادرات النّفط الخام نحو (95 %) من الإيرادات المالية، و(96 %) من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.(وال طرابلس) س خ.

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