بقيمة 34 مليار.. وزارة المالية: نعمل على اعتماد ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أكثر من 3 مليارات و326 مليون دينار من الباب الرابع تحت بند دعم المحروقات إلى مصرف ليبيا المركزي، لصالح المؤسسة الوطنية للنفط عن 4الأشهر الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك ردا على بيان مؤسسة النفط بشأن احتمالية إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت والذي تضمّن إشارة إلى عدم التزام وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ 6 أشهر من العام الجاري.

وأشارت الوزارة أنّها أحالت مخصصات دعم المحروقات عن الأشهر الأربعة الأخيرة وهي بصدد إعداد وإحالة مخصصات أخرى عن شهري مايو و يونيو إلى المؤسسة.

وأضافت الوزارة أنّها تعمل على اعتماد ميزانية استثنائية للمؤسسة بواقع 34 مليار دينار لدعمها من أجل تحقيق أعلى مستويات الإنتاج والتشغيل للقطاع النفطي.

