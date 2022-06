أمرت محكمة مالطية بإعادة 96 مليون أورو إلى الدولة الليبية، كان يحتجزها نجل معمر القذافي المعتصم القذافي داخل بنك فاليتا.

وذكرت صحيفة مالطا توداي أن أكثر من 96 مليون أورو من الأموال التي يحتفظ بها بنك فاليتا من قبل ورثة الابن الراحل للقذافي سيتعين دفعها لصالح الدولة الليبية ، حيث تنتهي قضية مدتها ست سنوات أخيرًا بقرار لصالح المدعي النائب العام الليبي.

وكانت ملايين القذافي تدار تاريخيًا من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال جو ساموت ، وهو محاسب كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا.

تم تمويل أسلوب حياة معتصم القذافي نقدًا ، حيث يحتفظ بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة في أمريكان إكسبريس وفيزا، تم الاحتفاظ بالحسابات الثلاثة في بنك فاليتا باسم Capital Resources ، وهي شركة مملوكة للقذافي ولكن ظهر اسمها باسم المعتصم بالله معمر أبومنيار.

توفي المعتصم ، 36 عامًا ، في الصحراء الليبية في 20 أكتوبر 2011 بعد القبض عليه في سقوط سرت واتهم المدعي العام الليبي بنك فاليتا بانتهاك قواعد “اعرف عميلك” التي كان من المفترض أن تمنعه ​​من فتح حساب للقذافي في المقام الأول.

ومثل النائب العام الليبي شازو غزنوي. عارضت المزاعم الليبية من قبل صفية فركش القذافي ، وهي أرملة تبلغ من العمر 69 عامًا تعيش الآن في عمان مع ولديها حنبعل ومحمد وابنتها عائشة.

ادعى محامي صفية فركش ، شاريلوس هاريس أوكونوموبولوس ، أن المعتصم القذافي كان له وريث آخر: زوجته غير المعروفة حتى الآن وعارضة الأزياء الهولندية ليزا فان جوينجا وابنها. أصر أوكونوموبولوس على أن أموال القذافي في مالطا كانت أمواله الخاصة وليست أموالًا حكومية.

وقال المحامي اليوناني لمحامي AG الليبي في مالطا: “لقد كنت تحاول إثبات أن مصدر أمواله كان غير مشروع … لم يكن هناك دليل واحد لمرة واحدة لأي مبلغ قادم من أي عمل ليبي رسمي أو ذي صلة. كانت هذه الأموال أموالاً خاصة ، لا علاقة لها بالدولة الليبية”.

مقال مترجم

The post محكمة مالطية: يجب إعادة ملايين القذافي في بنك فاليتا إلى ليبيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا