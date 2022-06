أقيمت اليوم الثلاثاء، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح ملتقى مصراتة الدولي الأول للمناطق الحرة، المنعقد خلال الفترة 28 – 29 يونيو الجاري بالمنطقة الحرة مصراتة، بمشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي، وحضور العديد من الشخصيات والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وافتتح رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة بمصراتة م. محسن السقوطري، مرحبا بالضيوف شاكرا كل من أسهم في انطلاق هذا الملتقى والمعرض، مؤكدا على دعم المنطقة الحرة لكافة المحافل الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وبناء شبكة علاقات مع كافة المؤسسات الاقتصادية والمناطق الحرة بالدول الشقيقة والصديقة.

كما أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة بحكومة الوحدة الوطنية أ.نوري القطاطي دعم الوزارة للمشاريع التي من شأنها دعم تجارة العبور.

ويهدف الملتقى إلى جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي الموجه لتنمية المناطق الحرة ومشاركة المؤسسات الدولية في تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة للمناطق الحرة وتعزيز الشراكة والتجارة الدولية بين المناطق الحرة.

والمنطقة الحرة مصراتة هي منطقة محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة والأمن الوطني والقومي والصحة وحماية البيئة، تأسست سنة 2000م على مساحة (2,739) هكتار شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة (20,000) هكتار.

وتعتبر المناطق الحرة من المشاريع الاقتصادية التي لها عائد تجاري ومردود اقتصادي واجتماعي إيجابي يرتكز في محصلته على نمو متوسط دخل الفرد وتحسين الحياة المعيشية للمواطن التي هي الهدف النهائي لأي نشاط اقتصادي داخل منظومة التنمية، وهي تعتبر كغيرها من المشاريع الاقتصادية الأخرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كتخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال وانتشار بعض الصناعـات التي تقـوم علـى التصديـر إلى الخارج، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتعظيم دور الموانئ والمطارات، واستقدام تكنولوجيا متطورة في كل المجالات، وتدريب العمالة الوطنية عليها، ومنها ما يتعلق بالعائد على المستثمرين والمشروعات كاستفادة رؤوس الأموال المستثمرة والمشروعات من الإعفاءات الجمركية والضريبية، والاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات في المناطق الحرة، وتقليل تكاليف وأسعار المنتجات، وتسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة.

