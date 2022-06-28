نورلاند: يجب إعادة إستئناف إنتاج النفط

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا “نورلاند” أنه ناقش مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” عن أهمية إستعادة ليبيا لإنتاجها من النفط على الفور لما له من أهمية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف “نورلاند” قائلاً: مع إرتفاع درجات الحرارة وتزايد إنقطاع التيار الكهربائي وتأكل البنية التحتية وزيادة الأسعار ، لا يوجد عذر لمن يزعمون أن إغلاق النفط يصب في مصلحة الليبيين .

كما أشار إلى أن وجود جهود بدعم دولي لإنشاء آليه بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط ، مشدداً على عودة إستئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة العمل .

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