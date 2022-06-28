“شكشك” يبحث ملف الإصحاح البيئي مع وزير الحكم المحلي

عقد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، وذلك بحضور الإدارات المختصة في الديوان.

تناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات ذات العلاقة بعمل الوزارة، مع التركيز على ملف الإصحاح البيئي على وجه الخصوص.

ومن جهة أكد “شكشك” أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على إحداث الأثر الإيجابي من خلال نجاح عمل الوزارة في برامجها التي تمس بصورة مباشرة صحة المواطن ومعيشته اليومية، وأن ذلك لن يأتى إلا من خلال معالجة كافة المختنقات والعمل على تمكين أجهزة وإدارات الوزارة من تحسين أدائها، علاوة على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لتطوير البنية الأساسية للإصحاح البيئي.

ومن جهة أخرى أكد “التومي” على الالتزام بكافة البرامج التي تدعم ملف الإصحاح البيئي في ليبيا وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأن التعاون الإيجابي مستمر ومتواصل مع ديوان المحاسبة كبيت خبرة ومرجعية فنية تخدم كافة المؤسسات، بما يؤدي إلى نجاح الوزارة في عملها والوصول إلى مرحلة الرقابة المانعة للحيلولة دون حدوث أي ظواهر سلبية من شأنها المساس بصحة الإنسان أو حدوث خلل في التوازن البيئي.

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