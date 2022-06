بحسب منشور وزارة المالية بشأن الاشتراكات .. “تبادل” توضح نسبة الخصم من مرتبات الموظفين

أصدر وزير المالية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الثلاثاء المنشور رقم 1 لسنة 2022 بشأن قواعد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالحكومة فيما يتعلق بتحديد نسب الاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والتأمين الصحي.

وبحسب منشور وزير المالية فإن نسبة الاشتراكات للموظفين بقطاعات الدولة شملت 3.75% اشتراك المعاش للضمان الاجتماعي، و0.25% اشتراك المنح المقطوعة والإعانات للضمان الاجتماعي، و0.25% اشتراك المعاش الأساسي للتضامن الاجتماعي، ونسبة 0.25% اشتراك الرعاية الصحية النوعية، ونسبة 0.625% اشتراك الرعاية الصحية الأساسية في صندوق التأمين الصحي، إضافة إلى 1% اشتراك التضامن الاجتماعي.

ووفقا للمنشور فإن النسبة الإجمالية لهذه الاشتراكات بلغت 6.125%، أي أن الموظف الذي مرتبه 1000 دينار مثلا سيخصم منه للاشتراكات مبلغ 61.25 دينار “61 دينار وربع”، ويمكن حساب القيمة التي سيتم خصمها بضرب إجمالي المرتب في (6.125) ومن ثم نقسمها على 100 لنحصل على القيمة المخصومة، مع ملاحظة أن قيمة المرتب بعد خصم الاشتراكات ستخضع لضريبة “الجهاد” بحسب منشور الوزير المكلف.

