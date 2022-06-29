لجنة خارطة الاستثمارية تعقد اجتماعها الرابع

عقدت بمقر الهيئةالعامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم الثلاثاء 28 يونيو ، اجتماعها الرابع لجنة الخارطة الاستثمارية المشكلة من وزارة الاقتصاد ، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “سعد احنيش” ورئيس لجنة الخارطة مدير عام الهيئة لتشجيع على الاستثمار وشؤون الخصخصة “عبدالعزيز الشاوش” ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وعضو لجنة الخارطة ورئيس اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد وعضو لجنة الخارطة الاستثمارية ورئيس قسم الشؤون العقارية وعضو لجنة الخارطة بالهيئة .

وتم خلال هذا الاجتماع عرض محضر الاجتماع السابق للجنة الخارطة الاستثمارية وإعتماد ،ومناقشة ماتوصلت آليه اللجنة بين إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار .

وأكد مدير عام العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على ضرورة وجود تعاون لتشجيع بخصوص البيانات بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ، وفرق لجنة الخارطة الاستثمارية بالهيئة .

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