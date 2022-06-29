خاص.. مفوض التجارة الإيطالي لصدى: إيطاليا هذا العام هي أول سوق للصادرات الليبية

صرّح مفوض التجارة الإيطالي “رومانو باروزي” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أنّ الصادرات الإيطالية إلى ليبيا قد نمت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بنسبة 52.3٪ مُقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بقيمة صادرات بلغت 370.60 مليون يورو بحصةٍ سوقيّة بلغت 11٪؛ ومن ناحيةٍ أُخرى نمت الواردات من ليبيا إلى إيطاليا بنسبة 116.44٪ بإجمالي 2.07 مليار يورو.

وأضاف “باروزي” لصدى أنّ إيطاليا هذا العام هي أول سوق للصادرات الليبية بحصة سوقية تبلغ 24.67٪ متقدمة على ألمانيا 11.6٪ و 973.89 مليون يورو، وإسبانيا 11.04٪ و 926.45 مليون يورو والصين 8.94٪ و 750.36 مليون يورو .

كما أكّد “باروزي” أنّ التجارة بين إيطاليا وليبيا لِعام 2022 تجاوزت 2.44 مليار يورو بزيادة 103.43٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق وحصة سوقيّة بنسبة 20.71٪ متقدمة على الصين 9.83٪ – 1.16 مليار يورو، وإسبانيا 9.59٪ – 1.13 مليار يورو، وألمانيا (9.20٪ – 1.09 مليار يورو، وتركيا 8.24٪ – 971.23 مليون يورو.

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