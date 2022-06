خاص.. مصدر بحكومة الوحدة الوطنية : “الدبيبة” سيجتمع بمصرف الإدخار ويعلن بشكل رسمي علي بادرة قروض الشباب

كشف مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية لقناة تبادل عن عقد رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعا غدا الأربعاء مع مجلس إدارة مصرف الإدخار ومديره العام.

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع سيخصص للإعلان عن إطلاق مبادرة قروض الشباب بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقبه مؤتمر صحفي لتوضيح آلية توزيع القروض السكنية على الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.

