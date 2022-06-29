“العابد” يؤكد على أهمية ودور مركز المعلومات والتوثيق في جمع وحصر البيانات

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الثلاثاء، مع مركز المعلومات والتوثيق، بحضور المستشار القانوني للوزارة ومدير إدارة تقنية المعلومات، ومدير عام المركز ومدراء الإدارات والمكاتب بالمركز.

تناول الاجتماع مناقشة أخر أعمال مركز المعلومات في حصر وجمع المعلومات، وكذلك أخر الإحصائيات التي عمل عليها المركز في منظومة الباحثين عن العمل بمختلف التخصصات والسعي في التقليص من نسبة البطالة بليبيا والتي تراجعت في الفترة الماضية

وفي ختام الاجتماع أكد “العابد” على أهمية ودور المركز في جمع وحصر البيانات والمعلومات بالربط مع أجهزة ومؤسسات الدولة الليبية ومطابقة قواعد البيانات بشكل رسمي وموثق.

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