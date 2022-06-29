خاص..المدير التنفيذي لقطاع المخاطر بالتجاري يتحدّث عن دور المصرف في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لزيادة معدّلات التنميّة

صرّح المدير التنفيذي لقطاع المخاطر بالمصرف التجاري الوطني “أشرف السعداوي لصحيفة صدى الاقتصادية خلال افتتاح وكالةٍ للمصرف بمدينة الزاوية حيث قال: “نرّحب بكم في هذا الصرح الجديد للمصرف التجاري الزاوية، وأتقدم بشكري وامتناني إلى كل من ساهم في إنجاز هذه الأنشطة ومشاريع المصرف التجاري وترجمة أهدافه النبيلة على أرض الواقع”

وتابع: “يعتبر المصرف التجاري الوطني أحد أعرق وأهم المصارف العاملة بليبيا، ويقدّم مجموعة من الحلول والمنتجات المصرفية المُبتكَرة للشركات والأفراد، سعياً لإيجاد قيمة حقيقية للمنتجات التي يقدّمها والخدمات التي يؤدّيها التي من شأنها أن تساهم في تخفيف معاناة المواطن وزيادة معدّلات التنمية على نحوٍ من التضامن البنّاء والتشارك الخلاّق والعمل الهادف”.

كما قال مُضيفاً: “وذلك انطلاقاً من غيرة وطنّية صادقة واستناداً إلى الإحساس العميق بالانتماء للوطن ونهايةً بالمسؤولية الاجتماعية المُلقاة على عاتق هذه المؤسسة”.

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