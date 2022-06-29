خاص.. مصدر بالمركزي يكشف قيام الفرع ببنغازي حجب السيولة والإحتفاظ بها بخزائنه

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً بالقول: لا صحة للإدعاءات المغلوطة بشأن وجود مُشكلة سيولة في أي منطقة من مناطق ليبيا، ومن حق المصرف إتخاذ أيّة إجراءات إستثنائية لتوفير السيولة لفروع المصارف وزبائِنِها في ظل عدم فاعلية نقل الشحنات لفرع بنغازي، وَتَعَمُّدِهِ بِحجب السيولة والإحتِفاظ بها في خَزَائِنِهِ، وخلق أزمة مُتَعَمَّدة للسيولة، وأزمة بينه وبين مصرف ليبيا المركزي طرابلس، لِعرقَلة جُهود عملية التوحيد، وَذَريعة للبدء في طِباعة العُملة خارج نِطاق القانون .

وبحسب المصدر فالمصرف ليبيا المركزي طرابلس يُتابع بِشكل مُستمر أوضاع السيولة لدى كآفة المصارف الليبية ويؤكد جاهِزِيَتَهُ التآمة لِنقل أيّة شُحنات إضافية مهما كانت قيمَتُها.

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