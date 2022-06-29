خاص.. مصدر بالمركزي: هذه قيمة ما أرسلناه.. وسيتم نقل 350 مليون إلى المنطقة الشرقية نهاية هذا الأسبوع

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية بالقول: في إطار جُهود توحيد المصرف المركزي تم التوافق مُنتصف مارس 2022 على نقل شُحنات سيولة إلى فرع مصرف ليبيا بنغازي ليتولى عملية التوزيع على المصارف بالمنطقة، وقد تم إيصال مليار دينار لتوزيعها على المصارف قبل وخلال شهر رمضان المُبارك، حيثُ تم توزيع ما قيمته 500 مليون دينار فقط وأحتفظ فرع بنغازي بباقي القيمة، رُغم إحتياج المصارف للسيولة خلال الفترة.

وفي ظل استمرار إحتفاظ فرع بنغازي برصيد السيولة المُشار إليه، طلبت بعض المصارف تزويدُها بِأحتياجاتها بشكل سريع قبل عيد الأضحى ، حينها سارع مصرف ليبيا المركزي طرابلس مُنتصف هذا الشهر بتزويد المصارف بكامل إحتياجاتها قبل عيد الاضحى، كما حددت المصارف (التجاري الوطني، والجمهورية ومصرف الوحدة) إحتياجاتها بِإجمالي ما قيمَتُهُ 700 مليون دينار، نُقِل منها 350 مليون دينار، وسيتم نقل 350 مليون خِلال نِهاية هذا الأسبوع الجاري، ليصل إجمالي الشُحنات المُستلمة خِلال الستة أشهر الماضية ما يقارب 3.5 مليار دينار وهذا يغطي كامل إحتياجات فُروع المصارف بالمنطقة الشرقية، بالإضافة الى الإيداعات اليومية التي تستَلِمُها بعض المصارف و تُّوَزّع على زبائِنِها.

وكانت صحيفة صدى الاقتصادية قد تابعت بشكل يومي عمليات تزويد السيولة لكافة فروع المصارف التجارية ، وذلك عبر فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي كما تم توثيق كافة عمليات إرسال شحنات السيولة المذكورة بالفيديو.

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