دعت مجموعة السبع الصناعية إلى الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا، مطالبة جميع الأطراف بالامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية.

وأكدت المجموعة في بيانها الختامي بعد انتهاء اجتماعاتها في قصر إلماو بمقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا، التزامها القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويملكها الليبيون، وقالت إنها تدعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وشددت مجموعة السبع على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن بما يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة، والالتزام الكامل باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مثل مجموعة فاغنر الروسية.

وأكدت مجموعة السبع ضرورة إحراز تقدم فيما يتعلق بالعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك العنف المرتبط بالنزاع وفيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، حسب نص البيان.

المصدر: بيان مجموعة السبع

The post مجموعة السبع تدعو إلى استئناف إنتاج النفط في ليبيا وعدم استخدامه للمواجهة السياسية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار