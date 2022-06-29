الوطنية للنفط ترد على منشور وزارة المالية بشأن تحويل مخصصات المحروقات خلال سنة 2022م

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن ما صدر عن منشور وزارة المالية جانبه الصواب ، حيث أن وزارة المالية قامت بتحويل مخصصات المحروقات عن أربعة أشهر بالدينار الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي في حين أن مصرف ليبيا المركزي أوقف تغذية حساب المحروقات بما يقابله بالدولار الأمريكي لأسباب نجهلها رغم مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط المتكررة المتمثلة في إستمارات التحويل للأشهر الأربعة المعتمدة من المخولين بالمؤسسة، بإلاضافة إلى العديد من المراسلات والمراجعات اليومية مع المصرف، وأيضاً مخاطبة وزارة المالية بالخصوص ، علماً بأنه لم يتم أي إجراء بخصوص المستحقات الخاصة بالمحروقات لشهري مايو ويونيو من العام الجاري.

كما أن موسسة النفط لم تستلم المخصصات الخاصة بالمحروقات في حساب المحروقات لدى المصرف الليبي الخارجي بالعملة الصعبة حتي تتمكن من تغطية تكلفة تأمين الاحتياجات الملحة من المحروقات من المصادر الخارجية لتغطية الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي يترتب عليه نفاذ المخزونات لدى شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء مما يخلق اختناقات في التزويدات للمرافق الحيوية .

وفي الختام احاطت المؤسسة علماً بالموقف المتأزم المتمثل في عدم قدرتنا على تأمين المحروقات بالدينار الليبي، وأيضاً أن صادراتنا من النفط الخام قد إنخفضت، مما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلي ( الشركة العامة للكهرباء ومحطات التحلية وباقي المستهلكين من مخابز ومستشفيات ودور رعاية العجزة والايتام الخ )، فإن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط مستمرون في القيام بمسؤولياتهم وفق المتاح من الإمكانيات وعلى الجهة المسببة لهذه الأزمة أن تتحمل كافة المسؤوليات والتداعيات التي قد توصلنا إلى مرحلة توقف الإمدادات للمرافق الحيوية هذا ونحتفظ بحقنا كاملا في تحميل الجهات المسببة للأزمة التي نراها تلوح في الأفق مالم يتم معالجتها بصورة عاجلة وفورية ودون أي ابطاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية