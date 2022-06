ردا على وزراة المالية.. الوطنية للنفط تؤكد عدم استلامها المخصصات الخاصة بالمحروقات بالعملة الصعبة

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن ما صدر عن وزارة المالية بشأن تحويل مخصصات المحروقات خلال 2022 مجانب للصواب.

وأكدت المؤسسة أن وزارة المالية حولت مخصصات المحروقات عن 4 أشهر بالدينار الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي، في حين أوقف المصرف تغذية حساب المحروقات بما يقابله بالدولار الأمريكي لأسباب مجهولة، رغم المطالبة المتكررة باستمارات التحويل والمراسلات والمراجعات اليومية مع المصرف ومخاطبة وزارة المالية بالخصوص.

وأكدت المؤسسة أنها لم تتسلم المخصصات الخاصة بالمحروقات في حساب المحروقات لدى المصرف الليبي الخارجي بالعملة الصعبة، حتى تتمكن من تغطية تكلفة تأمين الاحتياجات من المصادر الخارجية، الأمر الذي يترتب عليه نفاذ المخزونات لدى شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء مما يخلق اختناقات في التزويدات للمرافق الحيوية.

وأشارت المؤسسة إلى عدم قدرتها على تأمين المحروقات بالدينار الليبي، وقالت إن صادراتها من النفط الخام قد انخفضت مما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلي، محملة الجهة المسببة لهذه الأزمة كافة المسؤوليات التي قد توصلهم إلى توقف الإمدادات للمرافق الحيوية.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

