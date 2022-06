أفادت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء أنّ وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قامت بتحويل مخصصات المحروقات عن 4 أشهر بالدينار الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت المؤسسة الوطنية أن مصرف ليبيا المركزي أوقف تغذية حساب المحروقات بالمصرف الخارجي للمؤسسة بما يقابله بالدولار رغم المطالبات المتكررة ومخاطبة وزارة المالية بالخصوص.

وحذّرت المؤسسة في بيان لها أن عدم تغذية الحساب لتأمين الاحتياجات الملحة من المحروقات من المصادر الخارجية وانخفاض صادرات النفط الخام سيترتب عليه نفاد المخزون لدى شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء مما يخلق اختناقات في التزويدات للمرافق الحيوية.

وأضافت المؤسسة أنّ على الجهة المسببة لهذه الأزمة أن تتحمل المسؤوليات والتداعيات التي قد توصل إلى توقف الإمدادات للمرافق الحيوية وتفاقم الأزمة ما لم يتم معالجتها بصورة عاجلة وفورية ودون أي تأخير، حسب نص البيان.

The post ردا على المالية.. مؤسسة النفط تؤكد عدم استلامها مخصصات المحروقات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا