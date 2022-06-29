ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 29 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 29 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8263 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0657 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8818 دينار، والدولار الكندي 3.7483 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2895 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.286 دينار، والدرهم الإماراتي 1.314 دينار، والدينار التونسي 1.5604 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4785 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 29 يونيو 2022: