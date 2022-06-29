اقتصاد

خاص.. فريق السيولة يكشف لصدى وصول 75 مليون مخصصة لفروع الجمهورية بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية مصرف ليبيا المركزي طرابلس إستمرار في نقل الشحنات المخطط لها لتزويد فروع المصارف بالمنطقة الشرقية باحتياجاتها من السيولة ، وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية بنقل 700 مليون دينار .

حيث تم ايصال 350 مليون دينار وفي هذه اللحظات تصل شحنة السيولة الرابعة بقيمة 75 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ، ويؤكد فريق السيولة بالمركزي أن الجسر الجوي لتزويد المصارف بالسيولة مستمر حتى تكتفي المصارف بشكل كامل ، ويعمل الفريق على نقل شحنات اضافية لمناطق الجنوب الليبي لدعم ارصدة الفروع تحسبا لأي نقص في السيولة قد يطرأ خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك