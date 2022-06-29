اقتصاد عاجل

#عاجل #خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: مصرف 2022-06-29 12:25:48

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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل
#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: مصرف ليبيا المركزي طرابلس يستمر في نقل الشحنات المخطط لها لتزويد فروع المصارف بالمنطقة الشرقية باحتياجاتها من السيولة ، وذلك في اطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية بنقل 700 مليون دينار ، حيث تم ايصال 350 مليون دينار وفي هذه اللحظات تصل شحنة السيولة الرابعة بقيمة 75 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ، ويؤكد فريق السيولة بالمركزي أن الجسر الجوي لتزويد المصارف بالسيولة مستمر حتى تكتفي المصارف بشكل كامل ، ويعمل الفريق على نقل شحنات اضافية لمناطق الجنوب الليبي لدعم ارصدة الفروع تحسبا لأي نقص في السيولة قد يطرأ خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى .

#صدى #ليبيا

2022-06-29 12:25:48

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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