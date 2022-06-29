“الحاسي” يبحث المعوقات التي تواجه مركز المعلومات والتوثيق بالمنطقة الشرقية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء عبدالسلام الحاسي اجتماعًا مع مدير مركز المعلومات والتوثيق بالمنطقة الشرقية ، وبحضور مدير الشؤون الإدارية بالمركز ، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على الوزارات ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات.

حيث تناول الاجتماع تنسيق العمل ما بين هيئة الرقابة الإدارية ومركز المعلومات والتوثيق ، وكذلك تم طرح بعض المعوقات التي تواجه المركز مع بعض الجهات العامة .

وأكد الحاسي على أهمية عمل المركز ، وضرورة تكثيف الجهود والتعاون ما بين الهيئة والمركز ، وأن الهيئة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحث الجهات العامة للتعاون مع المركز ، وإعطاء الأولوية لحل مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها.

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