اقتصاد

“الحاسي” يبحث المعوقات التي تواجه مركز المعلومات والتوثيق بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء عبدالسلام الحاسي اجتماعًا مع مدير مركز المعلومات والتوثيق بالمنطقة الشرقية ، وبحضور مدير الشؤون الإدارية بالمركز ، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على الوزارات ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات.

حيث تناول الاجتماع تنسيق العمل ما بين هيئة الرقابة الإدارية ومركز المعلومات والتوثيق ، وكذلك تم طرح بعض المعوقات التي تواجه المركز مع بعض الجهات العامة .

وأكد الحاسي على أهمية عمل المركز ، وضرورة تكثيف الجهود والتعاون ما بين الهيئة والمركز ، وأن الهيئة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحث الجهات العامة للتعاون مع المركز ، وإعطاء الأولوية لحل مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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