مصلحة الأحوال المدنية تبحث المواضيع المتعلقة بالهوية الليبية

بنغازي 29 يونيو 2022 (وال) _ بحث مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عميد (أسامة محمد الدرسي)، اليوم الأربعاء مع المستشار القانوني (فتحي عمران المغربي) و نائب مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي ورئيس قسم المعلومات والتوثيق (علي عبدالله بن سعود)، المواضيع المتعلقة بالهوية الليبية والإجراءات القانونية، التي ينص عليها قانون مصلحة الأحوال المدنية، بخصوص قيد المواطن الليبي في السجلات المدنية

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة ببنغازي، رئيس مكتب القانوني بالفرع (نادية التركي) ومدير مكتب مدير المصلحة (محمد الغرياني)، عبر الهاتف مستشار الأمن القومي (إبراهيم بوشناف).

كما ناقش المجتمعون، إلية صرف إثبات الهوية الليبية للمواطن الليبي، وحرصوا على أنه لايجوز منح أي إثبات شخصي إلا من السلطات الرسمية، حسب القوانين واللوائح المعمول بها السجل المدني. (وال _ بنغازي) ف م

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