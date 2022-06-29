خاص.. الحديد والصلب يوقف كافة وحداته ومصانعه لدخوله في عمرة سنوية

صرح المسؤول الإعلامي بالشركة الليبية للحديد والصلب ”محمد الخمارية” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: سندخل في عمرة سنوية من يوم 17 يوليو وسنستغل فترة أيام العيد، وذلك بتنزيل حرارة الأفران، أي بمعنى يوم العيد سيكون المجمع واقف بالكامل وسندخل من يوم 17 يوليو إلى يوم 15 أغسطس بعمرة سنوية بالكامل، لكي لا يكون هناك إستهلاك كبير للكهرباء، حيث تم اختيار هذا التوقيت باعتبار انها فترة ذروة استهلاك الكهرباء، حيث يتم التخفيف على كاهل المواطن، ولكي يتم استغلال هذه الفترة للصيانة .

وأضاف بالقول: الأن ننتج من ثلاث وحدات قرابة 180 ميجاوات للشغل، حيث سيكون مطروح للشبكة العامة بالكامل، فضلاً عن أننا لم نأخد أي شئ من الشبكة العامة للكهرباء، لكي نقوم بتعزيز 250 إلى 300 ميجا، وتوفيراً للكهرباء في الفترة الحرجة .

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