مؤسسة النفط ترد على وزارة المالية وتؤكد بأن مخصصات دعم المحروقات لم يتم إحالتها من المصرف المركزي

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأربعاء ردا على منشور وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بأن مخصصات دعم المحروقات عن أربعة أشهر الأولى من هذا العام لم يتم إحالتها من مصرف ليبيا المركزي إلى حسابات المؤسسة في المصرف الخارجي بالعملة الصعبة لسداد قيمة استيراد المحروقات، مشيرة إلى أن مانشرته وزارة المالية من بيانات جانبه الصواب.

وأحاطت المؤسسة الوطنية للنفط بالموقف المتأزم المتمثل في عدم قدرتها على تأمين المحروقات بالدينار الليبي، إضافة بأن صادراتنا من النفط الخام قد انخفضت مما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلي.

وأفادت المؤسسة بأنها وشركة البريقة لتسويق النفط مستمرون في القيام بمسؤولياتهم وفق المتاح من الإمكانيات وعلى الجهة المسببة لهذه الأزمة أن تتحمل كافة المسؤوليات والتداعيات التي قد توصلنا إلى مرحلة توقف الإمدادات للمرافق الحيوية.

