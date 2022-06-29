اجتماع لمناقشة سير العمل بمكتب المعلومات والتوثيق ووحدة شؤون الموظفين ومكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية البيضاء

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء عبدالسلام الحاسي اجتماعًا مع مدير مكتب المعلومات والتوثيق بالهيئة ، ومدير مكتب الشؤون الإعلامية ، ومدير وحدة شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية بالهيئة.

تم خلاله مناقشة سير العمل بمكتب المعلومات والتوثيق ، ووحدة شؤون الموظفين ومكتب الشؤون الإعلامية ، وتنسيق العمل فيما بينهم ، فيما يخص منظومة شؤون العاملين ومنظومة الحضور والإنصراف وتحديث البيانات بهما وكذلك تحديث بيانات موقع الهيئة على الأنترنت.

وأكد الحاسي على ضرورة تكثيف الجهود ما بين تلك المكاتب ، وسرعة أنجاز الأعمال المكلفين بها، وأستعرض مدير مكتب المعلومات والتوثيق ، ورئيس وحدة شؤون العاملين أهم الخطوات والبرامج التي تم إعدادها والعمل بها لتحسين العمل ، وكذلك بعض الصعوبات التي تواجههم في تحديث البيانات والمتعلقة بتأخر بعض الفروع في إحالة البيانات وإدخالها أولاً بأول.

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