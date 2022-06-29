اقتصاد

اجتماع لمناقشة سير العمل بمكتب المعلومات والتوثيق ووحدة شؤون الموظفين ومكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية البيضاء

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء عبدالسلام الحاسي اجتماعًا مع مدير مكتب المعلومات والتوثيق بالهيئة ، ومدير مكتب الشؤون الإعلامية ، ومدير وحدة شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية بالهيئة.

تم خلاله مناقشة سير العمل بمكتب المعلومات والتوثيق ، ووحدة شؤون الموظفين ومكتب الشؤون الإعلامية ، وتنسيق العمل فيما بينهم ، فيما يخص منظومة شؤون العاملين ومنظومة الحضور والإنصراف وتحديث البيانات بهما وكذلك تحديث بيانات موقع الهيئة على الأنترنت.

وأكد الحاسي على ضرورة تكثيف الجهود ما بين تلك المكاتب ، وسرعة أنجاز الأعمال المكلفين بها، وأستعرض مدير مكتب المعلومات والتوثيق ، ورئيس وحدة شؤون العاملين أهم الخطوات والبرامج التي تم إعدادها والعمل بها لتحسين العمل ، وكذلك بعض الصعوبات التي تواجههم في تحديث البيانات والمتعلقة بتأخر بعض الفروع في إحالة البيانات وإدخالها أولاً بأول.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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