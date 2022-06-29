خاص.. السفير الأمريكي لدى ليبيا يُجيب حصرياً لصدى الاقتصادية حيال آلية إدارة العوائد النفطية

أجاب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” على تساؤل صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً حيال إدارة عوائد النفط قائلاً: بالنسبة لمبادرة المستفيد هناك تواصل مع الجميع سواء الحكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمؤسسة الوطنية للنفط والجهات الذات العلاقة ولا زلنا نبحث عن عدة أفكار.

وأضاف بالقول: تحصلنا على بعض الردود الفعل الإيجابية منهم وما يهمنا جداً أنهم يفهمون أهمية هذه المبادرة في الوقت الحالي، وأهميته تكمن في أن يتم المشاركة بها في أوسع نطاق ممكن، ومؤكداً على أهمية مشاركة ومساهمة الجميع في هذه المبادرة، ولم نتحدث فقط مع حكومة الوحدة الوطنية وقدمنا موجز وشرح قصيراً للمسؤولين في حكومة باشاغا ونحن نتطلع إلى أن يتطلع الجميع لهذه المبادرة في أسرع وقت.

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