أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك بعد أن فاقت المخاوف من نقص المعروض أثر القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أغسطس أعلى 120 دولاراً للبرميل إذ صعد بنحو 1.86% مسجلاً 120.17 دولار، ب

ويحل أجل عقود أغسطس غدا الخميس وارتفعت عقود سبتمبر 23 سنتاً، أي 0.2%، إلى 114.06 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً، أي 4.0%، إلى 112.20 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

