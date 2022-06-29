“الدبيبة” يتابع مع مصرف الإدخار والاستثمار العقاري مبادرة الإقراض السكني

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، مع مصرف الإدخار والاستثمار العقاري، ومديري فروع المصرف، البالغ عددها 34 فرعا على مستوى البلاد، وذلك بحضور الجمعية العمومية ولجنة الإدارة بالمصرف، بهدف متابعة مبادرة الإقراض السكني، والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذها.

حيث استمع “الدبيبة” لملاحظات مديري الفروع والمشاكل التي تواجههم في إعادة تفعيل عملهم في كافة المناطق، كما أصدر تعليماته للجمعية العمومية، ولجنة الإدارة، والإدارة التنفيذية بضرورة العمل بشكل متكامل لإنجاح المبادرة.

وفي ختام الاجتماع أكد “الدبيبة” على ضرورة تكاثف الجهود لإنجاح المبادرة، مضيفاً أن دعوة مديري الفروع للحضور للإدارة العامة، جاءت للاستماع لهم باعتبارهم الإدارات الفعلية ولتقدير الصعوبات التي تواجه الفروع، مشدداً على ضرورة العمل والوقوف مع شريحة الشباب، بهدف معالجة وتحريك ملفهم المهمل طيلة السنوات الماضية.

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