خلال مشاركته بورشة عمل التحول الرقمي.. “الدبيبة” يُطلق عدد من المشروعات التقنية التي تم إنجازها بوزارة الداخلية

قام رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء بالمشاركة في ورشة العمل، التي ينظمها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تحت عنوان “التحول الرقمي بوزارة الداخلية لم يعد خيارا”، وكان في استقباله وزير الداخلية خالد مازن، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وفي بداية الورشة قدم المركز، عروضا ضوئية للمشاريع التي تم تنفيذها والآخرى الجارية، والتي تساعد في إدخال التقنية لعمل إدارات الوزارة، والجهات التابعة وأهمها جهاز المباحث الجنائية.

كما وجه الدبيبة خلال الكلمة التي ألقاها مراكز المعلومات والتوثيق، بكافة الوزارات والجهات على ضرورة التعاون للقيام بالأدوار المناطة بهم، وإدخال التقنية في العمل الإداري والفني ومواكبة التطور في هذا المجال.

وقام أيضًا رفقة وزير الداخلية، بإطلاق عدد من المشروعات التقنية التي تم إنجازها بالوزارة، كإصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيا، ومنظومات أخرى تخص مُنتسبي الوزارة.

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