اجتماع لمناقشة إغلاق الحقول النفطية وتداعياتها

اجتمع النائبان بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” “وعبد الله اللافي” اليوم الأربعاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”.

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع المؤسسة والاشكاليات التي تهدد سير أعمالها، خاصة ما يتعلق بعمليات إغلاق الحقول الموظفة كورقة سياسية.

حيث قدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إحاطة حول تداعيات قفل الحقول والموانئ النفطية على الإنتاج النفطي، والاقتصاد الوطني، والأمن الاجتماعي خاصة مع زيادة طرح الأحمال، بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لتوقف ضخ الغاز الطبيعي، وأثاره وانعكاساته السلبية على المواطن، ليفاقم من معاناته اليومية.

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