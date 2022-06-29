“دريبيل” يبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص مع البرنامج الوطني

اجتمع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “فرج دريبيل” اليوم الثلاثاء 29 يونيو ، بالمدير العام بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة “عبدالناصر ابوزقية” في إطار دعم أصحاب الأفكار الريادية وتنفيذ برنامج عمل مشترك لتبنى عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة يتم تنفيذها بمشاركة رجال الأعمال.

واستعرض الاجتماع آلية عمل البرنامج في استقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم الفني لهم وجهود إدارة البرنامج في البحث عن أدوات التمويل للمشاريع الصغرى والمتوسطة .

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة خطة عمل غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس في دعم وتطوير والنهوض بقطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة من خلال إعداد الدرسات والأبحاث بالتعاون مع الهيئة والمراكز البحثية المتخصصة.

وأكد “دريبيل” أن هذا الاجتماع يهدف إلى التعاون بين غرفة طرابلس وإدارة البرنامج في دعم الأفكار الريادية في الكثير من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجية المعلومات ، إضافة إلى تنظيم الفعاليات تضم رجال الأعمال مع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة بهدف تبادل الخبرات والأفكار ، وتنفيذها مشاريع استثمارية مشتركة لتطوير القطاعات ببلديات طرابلس الكبرى وتساهم في مستوى تحسين الخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص.

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