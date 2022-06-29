شركة الخطوط الجوية الأفريقية تبحث سبل التحول الرقمي

عقد بمقر شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم الأربعاء 29 يونيو ، اجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للخطوط الجوية الآفريقية “أحمد الامين “نائب رئيس المجلس “محمد العقوب” ،وعدد من ممثلي شركة المدار الجديد ، مدير قطاع الاعمال ، مدير حساب الاعمال ، ورئيس قسم إدارة شبكة التجار ، و رئيس قسم المحتوى ، والمدير التجاري ، ومدير دائرة المبيعات ، ورئيس قسم المبيعات الدولية ، ومدير مكتب تقنية المعلومات ، ورئيس وحدة الدعاية والإعلام بالشركة .

حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدة مواضيع منها آلية التحول الرقمي لشركة الخطوط الجوية الافريقية بالتعاون مع شركة المدار الجديد من أجل تطوير والتحسين خدمات المسافرين .

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