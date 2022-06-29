“الزادمة” يبحث سبل دعم الفلاحين وتوفير الإمكانيات الزراعية

اجتمع نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “سالم الزادمة” اليوم الأربعاء 29 يونيو ، بوزير الزراعة “سالم العرفي” ورئيس هيئة تنمية فزان ” عمر أبوسعده” بمقر ديون رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل توفير الإمكانيات المطلوبة لإنجاح تنمية المشاريع الزراعية والإنتاجية ضمن الخطة الوطنية للتنمية الزراعية والتي اطلقتها الحكومة الليبية بشأن زراعة مئة ألف هكتار من القمح والشعير لسد إحتياجات السوق المحلي .

كما تناول الاجتماع دارسة آليات دعم الفلاحين ، وتوفير الإمكانيات اللازمة للقطاع الخاص وتوجيهه للعمل ضمن برامج وزارة الزراعة من خلال استجلاب البذور المحسنة ودعم الأسمدة.

وأكد “الزادمة” أن الخطة الوطنية تستهدف المساحات المهيئة والمعدة لزراعة في كافة مناطق ليبيا في القطاع الخاص والعام .

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