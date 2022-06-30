وزير المالية بالوحدة الوطنية يفتتح مؤتمر التكنولوجيا المالية والمصرفية

افتتح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” مؤتمر التكنولوجيا المالية والمصرفية المنعقد في مدينة اسطنبول بدولة تركيا خلال الفترة 28 – 29 يونيو 2022م، وذلك بمشاركة دولية كبيرة من المؤسسات المالية والبنوك والشركات المتخصصة في الصناعات الخدمية والمالية والمعرفية ( الفانتيك ) .

حيث يغطي المؤتمر العديد من المحاور اهمها :- صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية والصناعية والمصرفية، وكذلك الخدمات المالية والمصرفية الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة، إلى جانب التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي وغيرها من المحاور .

كما القى وزير المالية كلمة على هامش إفتتاح المؤتمر أكد فيها على أهمية إنعقاد هذا النوع من المؤتمرات المتخصصة في التكنولوجيا المالية والمصرفية ودعوة المؤسسات المالية والمصرفية القيام بالتنسيق التام فيما بينها ووضع السياسات والبرامج نحو تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة وصولآ لمرحلة الشمول المالي .

وأضاف وزير المالية في كلمته بأن وزارة المالية في صدد إطلاق مشروع التحول الرقمي لإدارة البيانات والمعلومات المالية والحكومية وإنشاء حساب الخزانة الموحد ، والدفع والتحصيل الإلكتروني للوزارة والجهات التابعة لها مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك .

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