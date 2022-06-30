افتتاح أكبر وأحدث مصنع للصناعات الغذائية بمدينة زليتن

افتتح اليوم الأربعاء أحدث مصنع لصناعة المكرونة والكسكسي والسميد على مساحة 60 هكتار في منطقة الدافنية بمدينة زليتن بمجمع الدافنية الغذائي، والذي يحتوي على مصانع عصير ودقيق وسميد وزيت ومكرونة والكسكسي التابع لمجموعة وهيبة القابضة ” .

كما يأتي هذا المشروع الذي سوف ينقل الصناعة من خلال القطاع الخاص للمنافسة الحقيقية والذي يوفر المئات من فرص العمل، إلى جانب أن المصنع على مساحة 60 هكتار ويشتغل في المجمع أكثر من 900 موظف داخل مجمع الدافنية الغذائي

والإنتاج سوف يغطي كل الاحتياجات والاستهلاك المحلي.

وكذلك يستهدف التصدير إلى أفريقيا ودول الجوار والدول ،

وبذلك سوف يحقق استقرار للأمن الغذائي ويعزز توفير فرص عمل للشباب الليبي ويخفف من الاستيراد من الخارج للسلع الاساسية، كما باشرت إدارة المجمع في استلام شحنات القمح من المزارعين المحليين في الحقول الزراعية بالجنوب الليبي ووصول أول كميات إلى صوامع المجمع مما يعزز نشاط الزراعة في ليبيا وتحريك عجلة الإنتاج المحلي وتحقيق اقتصاد فعلي.







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