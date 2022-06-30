اقتصاد

“صنع الله” يؤكد على سعى المؤسسة لتحسين أوضاع العماليين بقطاع النفط

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء 29 يونيو ، مع رئيس اتحاد عمال شركة الخليج العربي للنفط “عبدالحافظ رمضان” ، وعضو اتحاد عمال الشركة “عبدالمنعم فرج” ورئيس اتحاد عمال الشركة الليبية الإماراتية ” صالح البرغتي .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تهم العاملين الخليج العربي ، كما استعرض ممثلو اتحاد عمالهم والمشاكل والصعوبات التي تواجههم .

وأوضح “صنع الله” لممثلي اتحاد عمال شركة الخليج ، القرارات التي اتخذتها المؤسسة والإجراءات المتعلقة بالتسويات المالية للعاملين بالقطاع ، مؤكداً سعى المؤسسة الدائم لتحسين أوضاع العاملين بزيادة الاجور وتقديم خدمات صحية جيدة لهم ولذويهم ، وتوفير برامج تدريبية لرفع الكفاءة.

كما بحث “صنع الله” في اجتماع منفصل خلال لقائه مع المنسق العام للاتحاد العام لعمال النفط ” مبروك المغربي” ، وعضو الإتحاد “علي سعيد” بحضور رئيس اتحاد عمال الشركة الليبية الإماراتية ، أوضاع العاملين وسبل تحسينها .

وأشار كذلك إلى ضرورة السعي الدائم لتوفير بيئة عمل مناسبة لكل العاملين بالقطاع بمختلف مواقعهم ، مؤكداً علي مساندة المؤسسة التامة ودعمها لجميع العاملين في قطاع النفط على جميع الأصعدة ، لتحسين وتوفير كافة الخدمات.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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