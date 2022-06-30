مركز الرقابة على الأغذية ينصح بأن مدة حفظ الطعام بالثلاجة عند انقطاع الكهرباء 4 ساعات

طرابلس 30 يونيو 2022 ( وال ) -أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن مدة حفظ الطعام بالثلاجة عند انقطاع الكهرباء سيكون خلال 4 ساعات، و أن حفظ الطعام بالمجمد النصف ممتلىء 12 ساعة وبالمجمد الممتلىء 48 ساعة .

وجاءت هذه النصائح ضمن جهود مركز الرقابة على الاغذية في الحفاظ على نظافة الغذاء وحمايته من التلوث وصحة المواطن.

ونصح المركز عند تخزين اللحوم عدم غسلها قبل التخزين لمنع نمو البكتريا ، والاكتفاء بإزالة الشوائب فقط. قبل وضعه في الفريز او المجمدة . (وال _ طرابلس)

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