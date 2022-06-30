توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة بمصراتة وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس بعدد من المجالات

انعقد ملتقى ومعرض مصراتة الدولي للمناطق الحرة والمقام بالمنطقة الحرة بمدينة مصراتة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 28 و 29 يونيو، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات العامة والخاصة وعدد من السفراء الأجانب والشركات الدولية.

كما يعد معرض وملتقى «مصراتة الدولي للمناطق الحرة» الملتقى الاقتصادي الأول والأكبر على مستوى ليبيا من

تنظيم المنطقة الحرة وشركة outbox team .

حيث تم على هامش ملتقى ومعرض مصراتة الدولي الأول للمناطق الحرة، توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة بمصراتة و فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس ، تهدف هذه المذكرة لإرساء تعاون مشترك في مجالات التسويق والترويج والتجارة وبناء قواعد بيانات مشتركة وتوجيه طلبات الاستثمار.





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