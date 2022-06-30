“حماد” يطالب بضرورة الإبلاغ وبشكلٍ عاجل وفوري عن قيام بعض الجهات بفتح حسابات مصرفية خارج نطاق عملها الجغرافي

وجه وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “أسامة حماد” رسالة إلى مراقبي الخدمات المالية بالمناطق والمراقبون الماليون بالوزارات والهيئات وبما فيهم مراقبون المستشفيات والمراكز والجامعات والمعاهد والأجهزة المستقلة بِخُطورة ما يحدث في الأونة الأخيرة من محاولة قيام بعض الجهات بفتح حسابات مصرفية خارج نطاق عملها الجغرافي، ويعتبره تعدي صريحاً على المال العام وصرف الأموال في غير الأوجه المخصصة لها .

وأضاف: من يفعل ذلك يُعرض نفسه إلى عُقوبات يحتمها القانون وسيتخذ ضدهُ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق .

كما طالب منهُم ايضاً ضرورة الإبلاغ وبشكلٍ عاجل وفوري عن مثل هذه التجاوزات التي تسبب ضرر جسيم في المال العام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية